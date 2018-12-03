Galatasaray alt yapısında yetişen Ferhan Evren ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

2007 yılından beri sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyen 18 yaşındaki Ferhan Evren orta sahada forma giyiyor.

GSAkademi hesabından yapılan paylaşımda;

2007 yılından beri Futbol Akademimizde eğitim alan futbolcumuz Ferhan Evren ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Hem Ferhan Evren'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.

Ferhan Evren kimdir?

1 Ekim 2000 doğumlu olan Ferhan Evren tam bir joker. Asıl mevkisi ön libero olan Ferhan aynı zamanda sol ön ve sağ bekte de görev yapabiliyor.

Bu sezon U21 Ligi'nde 11 maça çıkan Ferhan Evren ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde 5 karşılaşmada oynama şansı buldu.



