Galatasaray'da Fenerbahçe maçının taktik planı belli oldu. Perşembe akşamı Hajduk Split'i mağlup ederek Avrupa Ligi'nde tur atlayan, cuma gününü yenilenme idmanıyla geçiren Sarı- Kırmızılı ekipte, derbiye yönelik tek taktik prova dün akşam gerçekleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu zorlu mücadelede, derbilerde pek de alışık olunmayan bir şekilde iddialı bir oyun anlayışıyla takımını sahaya sürecek. Ana plan, ilk 30 dakikada önde yoğun baskı, hızlı ve sürekli hücum varyasyonları ile olağanüstü bir tempoyu birleştirerek Fenerbahçe'yi adeta kalesine hapsetmek. Bu zaman diliminde kanatlar yerine, Falcao, Emre Kılınç ve Belhanda'yı gole yakın tutmak isteyen Terim, zaferi getirecek skoru ilk yarıda almaya kararlı. Eğer işler yolunda giderse, ikinci yarı daha pasa dayalı, sabırlı ve rölantide geçirilecek. Fatih hoca, özellikle 60'tan sonra fiziksel üstünlüğün de tamamen Galatasaray'a geçeceğini düşünüyor.

Diagne ve Babel koz olacak

Bu bölümden itibaren de kontralara ağırlık verilecek. Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray, aynı zamanda Avrupa Ligi'ne de büyük önem veriyor. Skorun erken gelmesi ve oyunun rölantiye alınması halinde, perşembe günü İskoçya'da Glasgow Rangers ile oynanacak Play-Off karşılaşması öncesi, oyuncular yıpranmamış olacak. Terim, işlerin istendiği gibi gitmemesi halinde de B planını hazırladı. Kulübede Diagne, Babel gibi kozları bulunan Sarı- Kırmızılılar'da, tüm hamleler 3 puan üzerine kurgulanıyor.

Saracchi'ye yoğun tedavi

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Saracchi'yi Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için kulüp doktorları seferberlik ilan etti. Uruguaylı futbolcu hakkındaki son karar maç saatinde verilecek.



