Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de geçen sezonun ardından bu yıl da yenmeyi başardı. Uzun yıllar süren hasreti geçen sezon 3-1'lik skorla sonlandıran Aslan, dün akşam ise yeni transfer Mostafa Mohamed'in tek golüyle kazandı. Devre arası transfer döneminde gelen 23 yaşındaki forvet, ayağının tozuyla 2 maçta 2 gol atmayı başardı. Kadıköy'de galibiyeti getiren golü atan Mohamed'le ilgili ise ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

LAKABI DEBBABE...

Gomis'in ayrılığı sonrası Mitroglou, Diagne, Falcao gibi üst düzey yıldızları transfer eden ancak bir türlü Fransız golcünün boşluğunu dolduramayan Galatasaray, Mohamed'in 2 maçta gösterdiği performans sonrası umutlandı. Camia aranılan golcünün bulunduğuna inanırken, Mısırlı forvetin de kısa sürede takıma uyum sağladığı gözlendi.

Fenerbahçe'ye attığı golle galibiyeti getiren Mohamed'in ülkesi Mısır'daki lakabının Debbabe olduğu ifade ediliyor. Bu lakabın ise oyuncunun fizik yapısıyla ilgisi olduğu belirtiliyor.

Ülkesi Mısır'da 'Debbabe' lakaplı Mostafa Mohamed, ilk derbisinde Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Debbabe'nin kelime anlamını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'Tank' olarak açıklamıştı.

MISIR BASININDA GÜNDEM OLDU!

Öte yandan Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe derbisindeki performansı ülkesi Mısır'da da gündem oldu. Mısır basını golcü oyuncuyu manşetlere taşırken, "İlk derbisinde golünü attı", "Galatasaray'ı liderliğe taşıdı", "İstanbul'da Mostafa Mohamed'in gecesi" şeklinde ifadeler kullanıldı.