Sarı-kırmızılı ekipte 4. sezonunu geçiren Sofiane Feghouli, özellikle ikinci yarılardaki performansıyla göz doldurmuştu. Üç sezonda, mart ayından sonra 7 golü, 12 asisti bulunan sarı-kırmızılı oyuncunun bugün Ankaragücü karşısında da yarım saat süre alması bekleniyor.

Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in Sofiane Feghouli planı belli oldu. Özellikle ligin ikinci yarısıyla birlikte takıma katkısı çoğalan Cezayirli oyuncu, bu yönüyle sarı-kırmızılılarda beklenti oluşturdu.

Terim, 24 Ocak’taki Malatya deplasmanında sakatlanan ve 6 hafta sonra Erzurum deplasmanında kadroya dahil edilen Cezayirli futbolcuyu yavaş yavaş takıma yerleştirmeye çalışacak. Ankaragücü deplasmanında bugün son yarım saatte süre alması beklenen 31 yaşındaki futbolcunun, ilerleyen haftalarda ilk 11’de yer alması hedefleniyor. Terim’i bu düşünceye iten nokta Feghouli’nin yokluğunda sağ tarafta istediği katkının alınamamış olmaması...

Oğulcan’ın da sakatlık ve ceza dönemine denk gelmesine karşın bu periyodu kayıpsız, ancak istediği şekilde geçirmeyen tecrübeli teknik adam, Feghouli’nin hazır olmasıyla beraber formayı tecrübeli futbolcuya teslim edecek. Galatasaray’daki 4. sezonunu geçiren ve ligin ikinci yarılarında açılmasıyla bilinen Feghouli’nin dönüşünün, Muhammed’in performansına da çok olumlu yansıyacağı düşünülüyor. İki oyuncunun da aynı dili konuşması da bir avantaj olabileceği ifade edildi.

FEGHOULİ’NİN MART SONRASI PERFORMANSI

SEZON GOL ASİST

2017-18 1 5

2018-19 4 4

2019-20 2 3