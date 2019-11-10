Galatasaray’da Feghouli geri döndü!

Galatasaray’da formsuz bir sezon başlangıcı yapan Sofiane Feghouli, Gaziantep’te müthiş bir geri dönüş yaptı.

Hem bu sezonki ilk golünü atan, hem müthiş bir frikik kullanan hem de bir şutu direkten dönen Cezayirli yıldız, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu.

Feghouli, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum. Sadece attığım gol için değil, kazandığımız için de. Takım olarak olumlu işler yaptık. İlk dakikadan son dakikaya kadar herkes mücadele etti. Zorlu bir takıma karşı güzel bir galibiyet oldu. Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi hissediyorum. Her maçta 90 dakika oynamam gerekiyor. Önümüzde bir milli maç arası var. Real Madrid maçı sonrası burada kazanmamız önemliydi. Bugün yeni arkadaşlarımız da şans bulup değerlendirdiler” dedi.