Sarı-Kırmızılılar'daki durumu yıllardır belirsizliğini koruyan Sofiane Feghouli, yönetimin değişmesinin ardından yine sorun olarak kalmaya devam etmişti. Yeni yönetimin de maaşını indirmesini aksi halde kulüp bulmasını istediği Cezayirli kanat oyuncusu, bu konuda bir adım atmadı.

Ancak bu duruma rağmen teknik direktör Fatih Terim'den görev almaya devam eden Feghouli, dün akşamki Giresunspor mücadelesine takımın hücum hattının kanat bölgesinde başladı. Diagne ve Kerem'le birlikte hücum hattında etkili olmaya çalışan 31 yaşındaki futbolcu, 65 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim, bu dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.





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