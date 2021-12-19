Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Nef Stadı’nda Başakşehir’i ağırlayan Galatasaray , rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin yıldız ismi Stefano Okaka’nın golüne engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 87’de Mostafa Mohamed’le karşılık verip 17. haftayı 1 puanla tamamladı. Aslan, bu sonuçla 17 mücadele sonunda 24 puana çıkarak lider Trabzonspor ’un 18 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig’de çıktığı son 6 maçta da kazanmayı unutarak taraftarını üzdü. Bu sezon başarılı Avrupa performansını bir türlü lige yansıtamayan Cim Bom, dün akşamki Başakşehir beraberliğiyle düşüşünü sürdürdü.

Locadan takip etti

Fenerbahçe derbisi sonrasında 6 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam da takımının başında yer alamadı. Cezası devam eden Terim, mücadeleyi locadan takip etti. Takımın başında yardımcı antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş yer aldı. Galatasaray, Fatih Terim’in cezalı olduğu tüm periyotlar hesaplandığında 35. lig maçında 14. beraberliğini alarak 49 puan kaybetti. Geri kalan periyotta Aslan, 14 galibiyet ve 7 yenilgi almıştı.

Kadroya 3 dokunuş...

Sarı-Kırmızılılar’da son oynanan Sivasspor karşılaşmasına göre Başakşehir maçında 3 değişiklik yapıldı. Sakatlıkları bulunan kaleci Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile Taylan Antalyalı’nın yerinde İsmail Çipe, Marcao ve Olimpiu Morutan sahada yer aldı. Sarı-Kırmızılılar’da müsabakaya Sofiane Feghouli kaptan olarak çıktı.