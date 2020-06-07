Galatasaray'da Marcao'nun şok sakatlığı Fatih Terim'in planlarında değişiklik yapmasına neden oldu. Brezilyalı stoperin yokluğunda Terim iki ayrı oyun planı hazırladı.

Sabah'ın haberine göre; Rizespor maçı öncesi Florya'da yapılacak taktik çalışmalarda Marcao'nun yerine oynayacak isim belli olacak. Fatih Terim'in önceliği Donk'un yanında Ahmet Çalık'ı oynatmak.

17 yaşındaki Emin Bayram'ı henüz hazır görmeyen Terim, sezonun 2. yarısında işleyen sistemi bozmayacak ve idmanlarda hazır bir görüntü sergilemesi halinde Ahmet'i ilk 11'de kullanacak.

Takım içinde Marcao'ya alternatif görülen ikinci isim ise Lemina. Gabonlu 6 numara, stopere geçerse Seri onun yerine çekilecek ve orta sahada Belhanda'ya yer açılacak.

Haftaya Rize'de forma giyecek 10 isim (Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, On yekuru, Falcao) kesinleşirken, formayı kapacak son isim taktik çalışmalarda belli olacak.



