Galatasaray'da Fatih Terim'in stoper planı belli oldu!

Marcao&Luyindama’nın yokluğunda Donk’un yanındaki isim için iki alternatif var. Ahmet Çalık form tutarsa forma onun. Aksi halde ise Lemina stopere çekilecek, Seri 6 numarada oynayacak.

07 Haziran 2020, Pazar 09:02 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fatih Terim'in stoper planı belli oldu!

Galatasaray'da Marcao'nun şok sakatlığı Fatih Terim'in planlarında değişiklik yapmasına neden oldu. Brezilyalı stoperin yokluğunda Terim iki ayrı oyun planı hazırladı.

Sabah'ın haberine göre; Rizespor maçı öncesi Florya'da yapılacak taktik çalışmalarda Marcao'nun yerine oynayacak isim belli olacak. Fatih Terim'in önceliği Donk'un yanında Ahmet Çalık'ı oynatmak.

17 yaşındaki Emin Bayram'ı henüz hazır görmeyen Terim, sezonun 2. yarısında işleyen sistemi bozmayacak ve idmanlarda hazır bir görüntü sergilemesi halinde Ahmet'i ilk 11'de kullanacak.

Takım içinde Marcao'ya alternatif görülen ikinci isim ise Lemina. Gabonlu 6 numara, stopere geçerse Seri onun yerine çekilecek ve orta sahada Belhanda'ya yer açılacak.

Haftaya Rize'de forma giyecek 10 isim (Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, On yekuru, Falcao) kesinleşirken, formayı kapacak son isim taktik çalışmalarda belli olacak.


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