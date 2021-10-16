Galatasaray 'da Konyaspor maçının taktik analizi ve provası gerçekleşti. Aslan'ın hocası Fatih Terim, galibiyetin anahtarı olarak "Sabır ve tempo" başlıklarını öne çıkardı. Milli araya Rizespor galibiyetiyle giren ve yarın akşamki Konyaspor mücadelesinde seri hedefiyle sahaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte, ilk 11'e henüz karar verilmediği öğrenildi. Fatih hocanın A planı tek forvetle başlamak, ancak duruma göre çift forvet düzenine de takımını hazırladığı belirtiliyor. Terim'in, sistemden ziyade üzerinde durduğu konu ise Konyaspor karşısında yaşanması muhtemel bir skor üretme güçlüğü. Konya'nın çok iyi bir savunma takımı olduğunu anlatan Fatih hoca, şunları dile getirdi:

'En dirençli takımlardan'

"Ligin en dirençli takımlarından biriyle oynayacağız. Bir kere top hep bizde kalmalı. Gol gecikebilir, asla paniğe kapılmadan, büyük bir takımın gerektirdiği olgunlukla mücadeleye sabırla, disiplinle devam etmeliyiz. En önemlisi de tempoyu biz belirlemek zorundayız. Golü bulduktan sonra da sahadaki duruşumuzu ona göre güncellemeli ve topla oynayarak dinlenmeyi de becerebilmeliyiz."

Moskova deplasmanına saklayacak

Terim, ilk 11'le ilgili son kararını ise bu akşamki antrenmanda verecek. Mücadele gücü yüksek bir 11'le sahada olmak isteyen Fatih hoca, Milli takımlardan yorgun dönen bazı isimleri dinlendirerek, onları hafta içinde Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova deplasmanında kullanmayı planlıyor.

Metin Karabaş