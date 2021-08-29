Galatasaray , geçen sezon formasını giyen oyuncularını yeniden takımda görmek adına büyük mesai harcıyor. Gedson Fernandes için Benfica ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Halil Dervişoğlu’nu da mutlaka kadrosuna katmaya çalışıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in bizzat alınmasını istediği ve öncelikleri arasında yer alan Halil için bu sezon İngiltere Premier Ligi’ne çıkan kulübü Brentford ile pazarlıklar sürüyor.

Yerli olması da avantaj...

Terim’in, gençlik projesi kapsamında ısrarla transferini talep ettiği 21 yaşındaki forvet, Türk olması sebebiyle de alınması durumunda yerli kontenjanında Cim Bom’a önemli bir avantaj sağlayacak. Aslan’da uyum sorunu çekmeyecek olan genç oyuncu da, Galatasaray’dan gelecek güzel haberleri sabırsızlıkla bekliyor.