Sezona yeni bir yapılanma ile giren Galatasaray , ‘geleceğin takımını’ kurmak için önemli hamleler yaptı. Genç ve potansiyelli oyuncuları renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar, kadrosundaki yaşı ilerlemiş isimlerin çoğuyla yollarını ayırdı. Heyecan veren bu atılımla aynı zamanda geniş bir kadroya da kavuşan Galatasaray’da Fatih Terim’in eli de güçlendi. Tabii ki bu gençleşme hamlesinin birçok riskinin de olduğu açık. Genç ve deneyimsiz kadroların inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi de bir yere kadar normal karşılanabilir. Sabır bu tür oyuncuların kazanması için en gerekli özelliktir. Fakat hem camianın hem de taraftarın sabredebilmesi için sahada umut veren bir oyunun olması gerekiyor.

Kabul edilebilir değil

Aslında bu umut vadeden futbolu Avrupa Ligi maçlarında sıkça gördük. İstikrarlı kadro tercihleri, oyun bütünlüğüne sahip takım ve etkili başarılı bireysel performanslar sık sık alkış aldı. Fakat gelinen noktada Süper Lig ’de hayal kırıklığının yaşandığı ortada. İki arenada bu kadar farklı kadroların, geceyle-gündüz kadar birbirine benzemez performans kabul edilebilir değil. Tabii ki Avrupa’da başarılı olunması çok kıymetlidir ama her sene o arenada olabilmek için kendi liginizde başarılı olmanız gerekir.

Rotasyon gerekli, ama...

Ortaya çıkan tabloda teknik heyet ve oyuncuların iki kulvara aynı önemi vermediği görünüyor. Avrupa’da gruptan çıkan takımın Kasım ayında ligde havlu atması bunun kanıtı. Tabii ki bu durumda en büyük pay, sürekli ve büyük rotasyonun yapılması. Galatasaray’da lig maçlarında kale ve savunma oyuncuları haricinde hemen hemen her maç kadro değişiyor. Bu da oyunu istikrarsızlaştırıyor. Zaman zaman futbolcuları dinlendirmek adına rotasyona gidilmesi gerekse de Fatih Terim’in takımında bu durum rotasyonun ötesine geçmiş durumda.

Aynı 11'le başlasaydı

Son Malatya maçında yine köklü bir değişime giden Terim; Kerem, Halil, Cicaldau ve Morutan’ı kenarda başlattı. Tecrübeli çalıştırıcı Kerem, Cicaldau ve Halil’i sonradan oyuna alsa da skoru değiştiremedi. Bununla beraber bu üç isim belki de her zamankinden daha fazla efor sarfetti. Eğer Terim, Avrupa Ligi kadrosu ve taktiği ile sahaya çıksa ilk yarıda sonucu alıp futbolcularını sonraki bölümlerde kenara alıp dinlendirebilirdi. Galatasaray’ın kurduğu bu genç kadronun haftada iki maçı oynayabileceğini düşünüyorum. Eğer oynayamıyorlarsa Avrupa’da da çok fazla ilerlemek mümkün olmaz.