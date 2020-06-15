Dün akşam işler Aslan'ın istediği gibi gitmedi. Organizasyon anlamında maça kötü başlayan Sarı-Kırmızılılar bir türlü oyuna giremedi. 14'te Fernando Muslera sakatlandı, yerine Okan Kocuk oyuna girdi. Bu dakikanın ardından da yaşanan şokla oyuna ortak olamayan Galatasaray 42'de 1-0 geriye düştü. Teknik direktör Fatih Terim ikinci yarıya Ahmet Çalık- Andone ve Ömer Bayram-Emre Akbaba değişiklikleriyle başladı.

Oyuna çare olamadı

53'te Tunay skoru 2-0'a getirdi. 71'de Andone de sakatlandı, yerine Belhanda oyuna girdi. Tecrübeli hoca son değişiklik hakkını Onyekuru-Adem ile kullandı. Ancak Terim'in bu hamleleri oyuna ve skora çare olamadı. Cim Bom sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.







