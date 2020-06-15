Galatasaray'da Fatih Terim'in hamleleri yetmedi
Devreye 1-0 geride giren Galatasaray'a Fatih Terim'in hamleleri de çare olamadı. Tecrübeli hoca, ikinci yarıya risk alarak Andone ve Emre Akbaba ile başladı, daha sonra Belhanda ile Adem'i sahaya sürdü. Ancak bu değişiklikler Aslan adına skoru değiştirmeye yetmedi.
Dün akşam işler Aslan'ın istediği gibi gitmedi. Organizasyon anlamında maça kötü başlayan Sarı-Kırmızılılar bir türlü oyuna giremedi. 14'te Fernando Muslera sakatlandı, yerine Okan Kocuk oyuna girdi. Bu dakikanın ardından da yaşanan şokla oyuna ortak olamayan Galatasaray 42'de 1-0 geriye düştü. Teknik direktör Fatih Terim ikinci yarıya Ahmet Çalık- Andone ve Ömer Bayram-Emre Akbaba değişiklikleriyle başladı.
Oyuna çare olamadı
53'te Tunay skoru 2-0'a getirdi. 71'de Andone de sakatlandı, yerine Belhanda oyuna girdi. Tecrübeli hoca son değişiklik hakkını Onyekuru-Adem ile kullandı. Ancak Terim'in bu hamleleri oyuna ve skora çare olamadı. Cim Bom sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.