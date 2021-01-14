Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalar yapan Fatih Terim bir ilke imza attı. Transfer edilmesini istediği oyuncuları isim isim açıklayan Terim, böylelikle topu yönetime atmış oldu. Geçmiş dönemlerde transferin son gününe kadar sessiz kalmayı tercih eden başarılı teknik adam bu kez taktik değiştirdi. Takımda önemli değişiklikler yapmak isteyen Fatih hoca bu kez iş işten geçmeden konuştu. Bu da hocanın şu anki transfer görüşmelerinden pek de memnun olmadığının göstergesi.

Deprem etkisi yarattı

Bu çıkışı ile yönetime açık mesaj gönderen Fatih Terim'in Yeni Malatya mücadelesi sonrası konuşması ise adeta deprem etkisi yarattı. Daha önce taraftara verdiği söz için görevde kaldığının altını çizen Terim, "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Sözüm de kontratım da sezon sonu bitiyor" diyerek adeta Mayıs ayında ayrılacağını açıklamış oldu.

Onayı olmamasına rağmen...

Tabii bu derin yalnızlık hissinin Galatasaray taraftar grubunun sosyal medya üzerinden İrfan Can transferi ile yaptığı paylaşımla güçlendiği kesin. Daha önce yönetim tarafından gerek Ali Koç'la yaşanan polemiklerde gerekse TFF'nin verdiği cezalara beklediği tepkilerin verilmediğini düşünen Terim, birçok kez yalnız bırakıldığını söylemişti. Başkan Mustafa Cengiz ile transfer konusunda birçok kez anlaşmazlığa düşen Fatih hoca kendisinin onayı olmamasına rağmen, Ozan Kabak'ın satılması sonrası istifanın eşiğinden dönmüş ve "Taraftara verdiğim bir sözüm var" diyerek yoluna devam etmişti.

"Yalnız değilsin" derse...

Şimdiki durumda ise Terim'in sosyal medya üzerinden yapılan İrfan Can paylaşımlarına kırıldığı kesin. Gelinen noktada artık Fatih Terim'in yönetimden gelecek kontrat uzatma teklifini kabul etmesi çok zor gözüküyor. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan Mustafa Cengiz-Fatih Terim ilişkisi bir krizi daha atlatamaz. Tabii Mustafa Cengiz’in bugün Galatasaray TV’de yapacağı açıklamalar beraberliğin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Eğer Cengiz, Terim'e "Yalnız değilsin" mesajını net bir şekilde verirse kara bulutlar dağılabilir.

Metin Karabaş



