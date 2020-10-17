Ligin en formda takımlarının başında gelen Alanyaspor karşılaşması öncesi Galatasaray’da merak edilen konulardan biri de forvette kimin oynayacağı… Bu pozisyonda Mbaye Diagne ve Radamel Falcao gibi iki önemli kozu bulunan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim’in son ana kadar kesin bir seçim yapmayacağı, ancak şu anki şartlara göre bir kararı olduğu öğrenildi. Terim’in, Uzun bir aranın ardından Kolombiya Milli Takımı’na çağrılan ve Venezuela ile Şili maçlarında görev yaptıktan sonra yorucu bir yolculuk geçiren Falcao ile maça başlamaya sıcak bakmadığı konuşuluyor. Tecrübeli hocanın, Diagne ile başlayıp, rakip savunmanın yorulmasının ardından karşılaşmanın gidişatına göre Kolombiyalı forvetini sahaya sürmeyi planladığı konuşuluyor







