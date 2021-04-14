Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sıkıntılı sürdürüyor. Lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düşen sarı kırmızılıların, İzmir’de çıkacağı karşılaşma öncesi özellikle hücum hattında büyük kriz var.

Golcülerden peş peşe kötü haber

Fatih Terim’in kısa süre öncesine kadar çift forvet olarak oynattığı ikiliden Mostafa Mohammed de koronavirüs olduğunu açıkladı. Antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpıştıktan sonra yüzünde kırık oluşan Radamel Falcao’nun da bu maçta forma giymesi mümkün görünmüyor.

Alternatif santrfor Babel cezalı

Cimbom’un santrfordaki üçüncü seçeneği Ryan Babel ise kart cezalısı. Hatta sıkışan maçların son dakikalarında forvete geçip gol kovalayan sürpriz santrfor Ryan Donk bile Karagümrük karşısında gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı.

Halil Dervişoğlu ilk 11'e

Böylesine bir durumda Terim’in elinde tek seçenek olarak genç Halil Dervişoğlu kaldı. Galatasaray’a ara transferde Brendtford’dan gelen 21 yaşındaki futbolcu şu ana kadar Süper Lig’de sadece 64 dakika şans bulabildi.

Onyekuru da sakat

Oynadığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapamayan Halil’in, Göztepe mücadelesine ilk 11’de başlaması bekleniyor. Sarı kırmızılı takımda ayrıca gole yakın isimlerden Henry Onyekuru’nun da sakatlığı var. (Ajansspor)





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