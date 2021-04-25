Galatasaray'da Fatih Terim'in bu kez yüzü güldü!
Trabzonspor maçında kaybedilen iki puanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan ve bir süre yedek kulübesinden ayrılamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam 3 puanın mutluluğunu yaşadı. Maçtan önce, "İşimiz kolay değil, inşallah kaybetmeden sezon sonuna kadar gideriz" diyen deneyimli teknik adam şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız aşıp yarışı sürdürmenin mutluluğunu yaşadı.
Son 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve çarşamba günü Trabzonspor karşısında çok önemli 2 puan kaybedip yarışta darbe yiyen Sarı Kırmızılılar'da Fatih Terim o karşılaşmanın ardından kulübeden bir süre ayrılamamıştı. Kaptarn Arda Turan ile bir süre konuşan, oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitse de kulübenin yanında su dolabı üzerinde oturan Terim, yarıştaki kritik Antalya maçından önce yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Antalyaspor için "Çabuk hücuma çıkıyorlar. İşimiz kolay olmayacak. İnşallah kaybetmeden sezon sonuna kadar gideriz" dedi.
İlk finali kazandı
Antalyaspor oyunu kendi alanında kabul etti ve kontrataklar denedi. Ancak Galatasaray rakip savunmayı aşmayı bir türlü başaramadı. İkinci yarıda rakip de eksildikten sonra gelen golle kazanan Sarı Kırmızılılar'da 3 puan teknik direktör Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü. şampiyonluk baskısını hisseden deneyimli teknik adam kritik bir virajdan kayıpsız dönmenin sevincini yaşadı. Kalan maçları final olarak niteleyen Terim ilk raundu kazanmanın ve yarıştaki iddialarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadı.