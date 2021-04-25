Son 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve çarşamba günü Trabzonspor karşısında çok önemli 2 puan kaybedip yarışta darbe yiyen Sarı Kırmızılılar'da Fatih Terim o karşılaşmanın ardından kulübeden bir süre ayrılamamıştı. Kaptarn Arda Turan ile bir süre konuşan, oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitse de kulübenin yanında su dolabı üzerinde oturan Terim, yarıştaki kritik Antalya maçından önce yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Antalyaspor için "Çabuk hücuma çıkıyorlar. İşimiz kolay olmayacak. İnşallah kaybetmeden sezon sonuna kadar gideriz" dedi.

İlk finali kazandı

Antalyaspor oyunu kendi alanında kabul etti ve kontrataklar denedi. Ancak Galatasaray rakip savunmayı aşmayı bir türlü başaramadı. İkinci yarıda rakip de eksildikten sonra gelen golle kazanan Sarı Kırmızılılar'da 3 puan teknik direktör Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü. şampiyonluk baskısını hisseden deneyimli teknik adam kritik bir virajdan kayıpsız dönmenin sevincini yaşadı. Kalan maçları final olarak niteleyen Terim ilk raundu kazanmanın ve yarıştaki iddialarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadı.



