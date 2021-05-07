Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan G.Saray'da Beşiktaş derbisine özel kadroda ve sistemde değişiklik olmayacak. 2-0 kazanılan G.Birliği deplasmanında sergilenen futbolu beğenen Fatih Terim, 4-2-3-1 şeklindeki saha içi dizilişten vazgeçmeyecek.

Orta sahanın merkezdeki Taylan-Gedson uyumundan memnun olan deneyimli teknik adam, ileri uçta yine Halil Dervişoğlu'nu kullanacak. Halil'e, 10 numara pozisyonunda Emre Akbaba, soldan Babel ve sağdan Kerem destek verecek.

Şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen G.Saray, bir yandan da ikincilik hesapları yapıyor. Fenerbahçe'nin kalan haftalarda mutlaka takılacağını düşünen sarı-kırmızılı takım, 3'te 3'e konsantre oldu.

MARCAO: ÇOK ZEKİ OLMAMIZ GEREKİYOR

Bu arada Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacı Marcao da derbiyle ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş maçı çok zor. Hocamız bizi çok iyi bir şekilde hazırlıyor, taktiksel anlamda, oyun anlamında. Çok zeki olmamız gereken, aklımızı maksimum kullanmamız gereken ve sabırlı oynamamız gereken bir maç. Umarım güzel bir neticeyle ayrılacağız. İnanılmaz mutluyum, Allah'a şükürler olsun ki böyle büyük bir camiada 100. maça çıkma şerefine ulaşacağım" dedi. (Sabah)