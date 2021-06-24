Galatasaray'da Fatih Terim'in 2 görevi var!
Galatasaray Yönetimi'nin yeni görev dağılımı resmen açıklandı. İlk planda futbol şubesinin başında Işıtan Gün'ün yer alması düşünülürken, Fatih Terim'in karşı çıkması üzerine, şubeler için sorumlular belirlenmedi.
Burak Elmas ve ekibi dün Galatasaray Lisesi'ndeki ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Mazbata sonrası yönetim kurulu içindeki görev dağılımını belirleyen Sarı-Kırmızılılar'da ilk plan, futbol şubesini Işıtan Gün'e emanet etmekti. Bu planlama içerisinde voleybol ve basketbol şube sorumluları da yer alıyordu. Ancak teknik direktör Fatih Terim, futbolun tamamen kendisine emanet edilmesini istediğinden, bu plandan vazgeçildi.
Kulüpten yapılan görev dağılımı açıklamasında, hiçbir şube sorumlusuna yer verilmedi. Başkan Burak Elmas önderliğindeki ekipte 2. Başkan Ali Polat Bengiserp, başkan yardımcıları ise Rezan Epözdemir ve Bikem Kanık olarak belirlendi.