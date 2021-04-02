Şampiyonluk yarışından geri kalmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Hatay deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, üst üste gelen olumsuz haberler Florya'da can sıkıyor... Zorlu viraj öncesi Luyindama, Marcao ve Yedlin kart cezalısı. İdmanda sakatlanan Kerem de kadroda yer almayacak. Türk Milli Takımı'na giden iki yıldızın da koronavirüs testleri pozitif çıkınca, eksiklere yenileri eklendi. Üstelik milli takımlarına giden oyuncuların da geriye yorgun dönmeleri, teknik patron Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, eldeki en iyi 11'i sahaya sürmek için kurmayları ve sağlık ekibiyle bir araya gelerek karar verecek. Terim'in aklındaki ana plan, ileride Falcao, kanatlarda Arda ve Oğulcan, forvet arkasında Emre Akbaba, orta sahada Gedson Fernandes ile Etebo'yu oynatmak.

Orta sahada sorun var

Beklerde Linnes ile Saracchi, savunmanın göbeğinde Donk ile Ozornwafor'un görev alması bekleniyor. Onyekuru, Babel, Mostafa Mohamed ve Feghouli ise ikinci yarıda Fatih hocanın kozları olacak. Ancak ilk 11'deki Etebo ile Fernandes'in milli mesaiden yıpranmış şekilde dönmesi, bu bölgede bir aksama yaşanması halinde, elde başka alternatif olmadığından Terim'in canını bir hayli sıkıyor.



