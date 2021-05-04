Galatasaray, şampiyonluk yarışında, ' tamam mı, devam mı ' niteliğindeki Beşiktaş derbisine yoğunlaştı. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesinde teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11’i netleştirmeye çalışıyor.

Tecrübeli teknik adamın, derbide en çok güvendiği isim Emre Akbaba. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Emre’nin son haftalardaki başarılı oyunu teknik heyeti memnun ediyor. Ayrıca, yükselen forma grafiği ile Gedson Fernandes de sahada olacak.

Galatasaray’da forvet, bu haftada da değişmeyecek. Fatih Terim, derbide santrafor tercihini yine Halil Dervişoğlu'ndan yana kullanacak.

Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao, Beşiktaş maçında yedek kulübesinde başlayacak.

Teknik heyet, derbide Muslera, Marcao, Donk, Babel ve Taylan Antalyalı'ya da görev verecek. Diğer 3 futbolcu ise hafta içinde yapılacak taktik çalışmalardan sonra belirlenecek. (Trtspor)

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