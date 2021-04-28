Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Konyaspor karşısında büyük oranda Antalyaspor maçındaki kadroyu sahaya sürecek. Özellikle ön liberoda Taylan ile Etebo arasında kimin tercih edileceği merak ediliyordu. Milliyet'in haberine göre; Etebo’nun Antalya maçındaki performansı ile sınıfı geçtiği ve Terim’in savunmanın önünde yine Nijeryalı futbolcuyu oynatacağı öğrenildi. Bu kararda Taylan’ın fiziksel olarak bazı sıkıntılarının bulunmasının da etkili olduğu belirtildi.

Akbaba kulübeye

Cim-Bom’da Antalyaspor maçından farklı olarak ise on birde tek değişiklik bekleniyor. Terim’in, Antalya’da etkisiz kalan Emre Akbaba’yı kulübeye çekeceği öğrenildi. Bu durumda Halil’in, forvet arkasında 10 numara pozisyonunda değerlendirileceği, Mustafa Muhammed’in ise en uçta olacağı dile getirildi.

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular kalan 5 maçı kazanmaları halinde mutlu sona ulaşacaklarına inandığı bildirildi. Terim ve öğrencilerinin ligde dezavantajlı durumda olmalarına karşın hala umudunu koruduğu, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puanlar kaybedeceğini düşündüğü öğrenildi.

Aslan zinciri kırmak istiyor!

Galatasaray, sahasında oynadığı ve kazanamadığı son 4 lig maçında galibiyet göremezken, Konyaspor maçıyla bu şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı’ndaki son 4 karşılaşmasında, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a mağlup oldu.

İstanbul’da yenilmiyor

Konyaspor ile 40. kez karşılaşacak olan Galatasaray, rakibi ile İstanbul’da yaptığı hiçbir lig maçını kaybetmedi. İki takım arasında geride kalan 39 maçta Cim-Bom 28, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul’da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 19 lig maçından 15’ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4’ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.