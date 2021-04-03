Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray bu akşam saat 19.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 61 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hatay ekibi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 7. sırada yer alıyor. Aslan, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 8 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda Kayserispor'u yenerken, Sivasspor ile berabere kaldı. Cimbom; MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

"8'DE 8 YAPAN TEK TAKIMIZ..."

Ligde son 4 haftada 8 puan kaybeden G.Saray, bugün deplasmanda Hatayspor'a karşı kritik bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, eksiklerine rağmen 3 puanı alıp, yeni bir çıkış yakalamayı ve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk maçı gözüyle baktıkları bu karşılaşmaya özel toplantılarla konsantre oldu.









Sarı-kırmızılı takım ve teknik heyette herkes birbirini, "Ligde 8'de 8 yapan tek takımız. Hatay'da kazanıp seri başlatmalıyız. Pes etmediğimizi herkese gösterelim. Bunu başarabilecek güce ve öz güvene sahibiz" sözleriyle motive ediyor.

21 PUAN HEDEFİ KOYDU!

Fikstürü inceleyen teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, mayıs ayındaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 7 maça 21 puan hedefi koydu.

Hatayspor karşılaşması öncesi Galatasaray yönetimi de elini taşın altına koydu. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, zorlu mücadeleye takımı motive etmek için Alanya deplasmanında olduğu gibi Hatayspor galibiyetine 1 milyon TL prim verme kararı aldı. (Sabah)