Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tek golle kazanılan Konyaspor maçının ardından katıldığı basın toplantısında, "İyi oynarken yenilebiliyoruz. Bazen de kötü oynarken kazanmalıyız" derken, dünkü idmanda ise öğrencilerine uyarılarda bulundu. Galibiyet nedeniyle oyuncularını tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmamız gereken bir maçı hasarsız atlattığımız için mutluyum. Ama özellikle ikinci yarıda oynadığımız oyun için aynı şeyleri söyleyemem. Benim takımım öndeyken gereken oyunu da, gerideyken gereken oyunu da iyi ve doğru şekilde oynamalı. Bu oyunla büyük hedeflere varmamız çok zor. Bir an önce toparlanmalı, çok daha iyi olmalı ve bu iyi oyunu maçın geneline yaymalıyız" ifadelerini kullandı.

Yönetimle transfer görüşmesi

Aslan'ın hocası Fatih Terim'in ayrıca, bu hafta içinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la bir araya gelerek, ara transfer gündemini masaya yatıracağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, hem gözden çıkardığı oyuncuların ayrılığı hem de takviyesini istediği mevkilerin güncellenmesi doğrultusunda Elmas'a bir liste daha sunacak. Terim, özellikle orta alana mutlaka takviye yapılmasını istiyor. Galatasaray'da bir yandan gençlik operasyonu devam ederken, diğer taraftan kadroya 1-2 tecrübeli oyuncu takviyesi yapılacağı da gelen haberler arasında.