Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ilk maçında İtalyan devi Lazio’yu konuk edecekleri maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Zemindeki bakım nedeniyle bu sezon stadından ayrı kalan ve Lazio maçıyla taraftarlarıyla buluştuklarını vurgulayan Terim, ''Taraftarımızın geri dönüşü önemli.'' dedi ve ekledi:

'Galatasaray'ın Ali Sami Yen'deki düşünceleri her zaman bellidir'

''Her maçta itici gücümüz oldular. Taraftarın özleminin bitmesine çok sevindim. İyi bir takımla oynayacağız. İyi oyunculardan kurulu Lazio. Galatasaray'ın Ali Sami Yen'deki düşünceleri her zaman bellidir. Bakalım sonuç ne olacak. Marcao ve Kerem'in barışmasından dolayı son derece mutluyum. Taraftar da bağrına bastı.''

'Ümit'e sorun bu soruyu'

"Galatasaray bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanır mı?" sorusuna da yanıt veren Terim, ''Önce hayırlısıyla bir başlayalım, sonrasına bakarız. Stüdyoda Ümit'i (Davala) gördüm, ona sorun bu soruyu. (Gülerek)'' dedi.







