Süper Lig 'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin burada kazanmak isteyeceğini belirten Terim, ''Dikkat etmemiz gereken bir takım. Daha çok hafta var ama her haftayı kazanarak geçirmek lazım mümkünse. Arada bir böyle beklemediğimiz puan kayıpları veya aklımızda olmayan şeyler oluyor. Umarım bugün 3 puanı alırız.'' dedi ve ekledi:

'Avrupa maçı oynayacağız, sonra da Karagümrük'

''Perşembe günü önemli bir Avrupa maçı oynayacağız, sonra da Karagümrük. O yüzden kayıpların aklımızda olmayacak derecede çok olduğu bir 10 maç başlangıcı yaptığımızı düşünüyorum, umarım bunu telafi ederiz.''

'Genç veya tecrübeli diye ayırt etmiyorum'

''Gençlerimizin oynamasının sebebi, yaşlarının genç olmasıyla alakalı değil. Yetenekleri de buna müsait. Genç veya tecrübeli diye ayırt etmiyorum, yetenekleri de bunu gerektiriyor. Onların daha tecrübeli olmadığı dönemi iyi geçersek, bazı değişikliklerle çok daha tehlikeli bir takım haline gelebiliriz. Oradaki yorumcuları da çok genç oynattım ben. Olayı genç veya tecrübeliye bağlamamak lazım.''