Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligdeki kötü gidiş sonrasında terapi seanslarına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Florya'da yapılan antrenman öncesi oyuncularıyla özel bir toplantı yaparak onlara destek oldu. Terim'in bu toplantıda, "Sizler gençsiniz ve böyle dönemler yaşayabilirsiniz. Kimseye aldırış etmeden, eleştirilere kulaklarınızı tıkayın ve sadece sahaya odaklanın. Ben size güveniyorum. Hep beraber ayağa kalkacağız. Bu kötü gidişe hep birlikte son vereceğiz. Sizden tek beklentim, sahada kendi oyununuzu oynamanız. Tribündeki taraftarın gücünü arkamıza alabilirsek, bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sağ bekte kararsız

Boey ve Marcao dışında, ideale yakın bir ilk 11 sahaya sürecek olan Fatih Terim, bu kadro üzerinde ısrar etmeyi düşünüyor. İleride Halil, arkasında Kerem, Cicaldau ve Morutan, merkezde Berkan ve Gustavo Assuncao, savunmada da Yedlin, Luyindama, Nelsson ve Aanholt’un görev yapması bekleniyor. Terim'in sağ bekte Alpaslan ile Yedlin arasında kaldığı, ayrıca Taylan'a da yer aradığı belirtiliyor. Elinden sakatlık geçiren Barış da doktorların "Oynayabilir" raporu vermesi halinde, joker oyuncu olarak kulübede oturacak.

Milli arayı bekliyor

Üst üste oynanacak Göztepe , Marsilya (d) ve Rizespor (d) maçlarından sonra başlayacak Milli arayı dört gözle bekleyen Terim, takımının bu süreçte toparlanacağını düşünüyor. Hem sakatların dönecek olması hem de yeniden kamp temposunda antrenman yapma şansının ortaya çıkması, Fatih hocanın iştahını kabartmış durumda. Sarı- Kırmızılılar bu nedenle Milli araya kadarki 3 sınavı maksimum puanla geçerek yeniden toparlanmanın hesaplarını yapıyor.

Metin Karabaş