Sarı-Kırmızılılar'ın, zirve yolundaki rakipleri son dönemde düşüş yaşarken, Fatih Terim'in ekibi ise tam tersine bir görüntü çizdi. Adeta şaha kalkan Galatasaray, yeniden şampiyonluğun 1 numaralı favorisi haline geldi. Ancak teknik direktör Fatih Terim, bu konuda hem idmanlardan önce hem de sonrasında öğrencilerini uyarmayı ihmal etmiyor. Yaşanan bu gelişmelerin kendilerinde kesinlikle bir rehavet yaratmaması gerektiği konusunda telkinlerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Her ne olursa olsun, rakiplerimizin aldığı sonuçlar bizi ilgilendirmiyor" dedi. Her zaman kendi işlerine bakmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar puan kaybettikçe asıl önemli olan, bizim ne yaptığımız olacak. Rakiplerimiz takıldıktan sonra biz kazanamazsak bunun hiçbir anlamı olmaz. Ligde önümüzde zorlu bir viraj olacak. Aynı zamanda kupada mücadele edeceğiz. Bu süreci en az kayıpla atlatmak için herkes elinden geleni yapmalı. Biz kendi işimize bakalım."



