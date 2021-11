Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçından beraberlikle ayrılan Galatasaray , rotasını lige çevirdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig 'in 12. haftasında oynayacakları Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in maç öncesindeki açıklamaları:

Kadroda birkaç tane değişiklik ve maç içinde değişiklikle bazı dezavantajları gidermek istiyoruz. Fatih Karagümrük güçlü bir takım. Lokomotiv Moskova maçından sonraki süre açısından işimiz kolay değil ama milli araya moralli girmek istiyoruz.

Maç içindeki değişikliklerle bazı dezavantajları formülü etmeye çalışıyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Ligin her maçı çok zor geçiyor. Her takım her takımı yenebilecek güçte.

Avrupa'da puan mücadelesi verdiğimiz maçlardan 3 gün sonra oynadığımız lig maçları bizi yıpratıyor. Morutan müthiş mücadele etmişti. Feghouli ile konuştum, son 20 dakika oynayabilecek durumda.