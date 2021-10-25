Süper Lig 'de 10. haftanın kapanış maçında Beşiktaş 'a konuk olacak Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın ciddi bir takipleri olduğunu ve dikkat etmeleri gerektiğini belirten Terim, şu ifadeleri kullandı:

'Avrupa'da ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır'

"Rusya'dan galibiyetle dönmek ve de onun arkasından taraftarımızla beraber olmak oyuncularımıza iyi geldi. Karşılıklı o sevgi seli oyuncuları daima mutlu eder. Beşiktaş güçlü bir takım. Avrupa'da ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Dikkat edilmesi gereken ciddi bir rakibimiz. Saygı duyuyoruz. Maçın başında şiddetli bir baskıya maruz kalabiliriz. Gençlerimiz oradan çıkmayı başaracaktır.''

'Kendi oyunumuzu oynarsak her yerde, herkesle başa çıkarız'

''Her maçın rakibi farklı. Stratejileri değişik. Bizim artık ezber hale getirdiğimiz bir oyun anlayışımız var. Öyle olmasını diliyorum. Beşiktaş da güçlü bir takım. Biz kendi oyunumuzu oynarsak her yerde, herkesle başa çıkarız.''

'Diagne, Morutan ve Kerem'le başlamayı düşündük'

''Tek handikapımız Perşembe sabaha karşı geldik. Maç içinde yorgunluk bizi zorlayabilir mi diye düşündük. Bugün Diagne, Morutan ve Kerem'le başlamayı düşündük. Oyunun gidişatına göre ne gerekirse yaparız.''







