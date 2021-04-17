Genç oyuncu Galatasaray'ın Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakalarda oyuna sonradan dahil olmuştu. Teknik Direktör Fatih Terim golcüler Falcao ve Mohamed'in yokluğunda Halil'e şans verdi.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da cezalı oyuncular Donk ve Babel ile sakatlıkları devam eden Falcao, Linnes, Yedlin, koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Mohamed İzmir'de forma giyemedi. Terim, bu maça 8 değişiklik yaparak çıktı. Galatasaray'da Göztepe'ye karşı Yedlin'in yerine Şener, Donk'un yerine Luyindama, Ömer'in yerine Saracchi, Etebo'nun yerine Taylan, Emre Akbaba yerine Emre Kılınç, Babel'in yerine Feghouli, Oğulcan'ın yerine Kerem ve Mohamed yerine de Halil görev yaptı.

ALBAYRAK OYUNCULARI KARŞILADI

Galatasaray'da yönetimde yaşanan krizlerin ardından İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, takımı yalnız bırakmadı. Albayrak, oyuncuları stat girişinde karşıladı. Tek tek oyunculara başarılar dileyen Abdürrahim Albayrak ardından protokol tribünündeki yerini aldı.

İKİ TAKIMIN 67'NCİ RANDEVUSU

Türk futbolunun iki önemli sarı-kırmızılı kulübü 67'nci kez karşı karşıya geldi. Tarafların geride kalan 66 karşılaşmasında Göztepe sahadan 13 kez galip ayrıldı. İstanbul ekibi 38 mücadeleyi kazanırken 15 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Göztepe ve Galatasaray İzmir'de ise 33'üncü kez kozlarını paylaştı. İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi taraftarı önünde 10 kez gülerken, Galatasaray 16 maçı kazandı. 10 randevu ise berabere sonuçlandı. Göztepe geçtiğimiz sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı ise Galatasaray 3-1 kazandı. Galatasaray, ilk kez Göztepe'nin yeri evi Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıktı.

Onur ATIŞ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA) -