Karşılaşma öncesinde transferle ilgili, “İmkan yok ama beklenti çok” sözleriyle sıkıntısını dile getiren Terim, maçın ardından ise transferini istediği isimleri tek tek açıkladı ve yönetimin de daha ciddi adımlar atmasını beklediğini kaydetti.

‘İrfan da bizi istiyor’

Sözlerine Başakşehir’den İrfan Can Kahveci ile ilgilendiklerini söyleyerek başlayan Terim, “İrfan Can’ı istiyoruz. Onun da bizi istediğini biliyoruz. Sayın başkanımız ile Abdurrahim bey Göksel başkan ile görüştüler. Kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Olur, olmaz ama artık daha resmi daha ciddi şeyler yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘Visca da dahil’

Rakamsal katkı yapacak oyuncuların listesini sunduğunu belirten deneyimli teknik adam, “Onyekuru’yu istiyoruz. Mısır’ın Zamalek takımından Mostafa Mohamed’i istiyoruz. Hatta Visca’yı da. Yönetimin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Değişime ihtiyaç var. Kimseyi almadan da kimseyi bırakmak istemiyorum” diye konuştu.

‘Daha iyi işler yapacaklar’

Maç öncesi UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasının 1 Ocak’ta bittiği yönündeki açıklamasıyla ilgili Terim, “Kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Yönetimin söylediği doğrudur. Sezon sonunu söylemeliydim. Bütün namüsait şartlara rağmen yönetimimizin daha da önemli işler yapacağını inanıyorum” dedi.

‘İkaz yok, VAR yok’

Farklı galibiyet , sahaya 7 Türk oyuncu ile çıkmaları ve takımın durumu hakkında da konuşan Fatih Terim şunları söyledi: “Biz Türkiye’nin tek Avrupa şampiyonuyuz. 4 yabancımız vardı. Ülkenin en fazla şampiyon olan, en fazla kupa alan takımıyız. Bunların hepsini dediğiniz miktardaki yabancılarla almadık. Arda’ya kafa pozisyonunu masum olmadığını Halil Umut Meler’in görmesi lazım. İkaz yok, ‘VAR’a gelin’ yok. Falcao’ya ben izin verdim. İspanya’da tedavi görecek.”

Mini Yorum

Bu mesaj yönetime

Fatih Terim gibi bir hocanın kolay kolay, "Şu oyuncuyu istiyorum" dediğini duyamazsınız. Oysa Terim dün akşam açık açık transfer listesini verdi; İrfan Can, Onyekuru, Visca ve Mohamed'i istediğini söyledi. Üstelik önce "Muhammet'i istiyorum" derken, karışıklık olmasın diye Zamalek'teki Mohamed'i kast ettiğini vurgulayacak kadar da netti. Elbette bu sözlerin adresi ne medya ne de taraftardı. Yakın zamandaki deneyimlerinden yola çıkan Terim, 'transferde bir hayal kırıklığı daha yaşamamak için' bir önlem aldı, topu yönetimin kucağına bıraktı. "Bu hafta yine beyaz gömleğimi giyebilirim" sözüyle de, hedefindeki isimlere mesaj göndermek üzere sosyal medyasında yayınladığı eski videoları hatırlattı. Hocanın bu çıkışından yeni bir kriz doğar mı, onu da zaman gösterecek. Hem de çok kısa bir zaman..

Yasin Cam