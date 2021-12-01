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Galatasaray'da Fatih Terim rotasyona pişman oldu

Avrupa-lig yolculuğunda yorgun düşen bazı isimleri Yeni Malatya deplasmanında dinlendirmek isteyen Fatih Terim, bir kez daha rotasyon kararından pişman oldu.

01 Aralık 2021, Çarşamba 12:15 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fatih Terim rotasyona pişman oldu

Avrupa-lig yolculuğunda yorgun düşen bazı isimleri Yeni Malatya deplasmanında dinlendirmek isteyen Fatih Terim, bir kez daha rotasyon kararından pişman oldu.

İdeal 11'ini artık bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam, forvet arkasında Kerem, Cicaldau, Feghouli üçlüsünde ısrar edecek.

Merkezde Berkan-Taylan ikilisine alternatif arayan Terim, ileri uçta da Diagne, Mohamed ve Halil arasında bir tercih yapacak. Çift forvete dönülmesi durumunda Berkan- Cicaldau merkeze geçerken, Halil forvet arkasında görev alacak.


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