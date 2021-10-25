Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde öğrencileriyle mini bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Siyah- Beyazlı ekip karşısında ilk düdükten, son ana kadar her top için mücadele etmeleri ve oyun disiplininden kopmamaları konusunda oyuncularına birtakım uyarılarda bulundu. "90 dakika boyunca panik yapmadan, sakin kalacağız" diyen Aslan'ın hocası, "Mücadeleyi 11 kişi tamamlamak çok önemli. Bu yüzden saha içinde yaşanabilecek olaylarda agresif olmayacağız" dedi.

'Maçın şifresi sabırlı oyun'

Özellikle öğrencilerinden sakin kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rakip ile diyaloğa girmeyeceğiz, oyundan eksilmeyeceğiz. Her ne olursa olsun sakinliğimizi daima koruyacağız. Evet, Vodafone Park'a galibiyet için gidiyoruz. Ama maçın şifresi bizim için sabırlı oyun olacak. Nasıl ki Lokomotiv Moskova karşısında bu şekilde kazandıysak Beşiktaş karşısında da en doğru anı bekleyeceğiz."