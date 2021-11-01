Süper Lig 'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, 90 dakika sonrası düzenlenen basın toplantısında pilot takım projeleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Niğde Anadolu FK'nın Galatasaray bünyesine geçtiğini vurgulayan Terim, Başkan Burak Elmas'la kısa süre içerisinde Niğde'ye gideceklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz'

''Niğde Anadolu FK takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibariyle Ceyhun (Müderrisoğlu) hocayı Niğde'ye gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda başkan ile Niğde’ye gideceğiz. Bize çok faydası olan bir yer haline gelecek.''

Altınordu’nun pilot takımıydı

Niğde temsilcisi, daha önce Türkiye’nin futbolcu fabrikası Altınordu’ya pilot takım görevi görüyordu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı açıklamada, “Niğde Anadolu FK hazırlayıcı takımımız var ama uzaktan yönetmek zor oluyor. Athletic Bilbao gibi yapacağız ve gelecek sezondan itibaren hazırlayıcı takımımızı İzmir’de konuşlandıracağız.” ifadelerini kullanmıştı.

4 puanla 18. sırada

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 9 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Niğde Anadolu FK, 4 puanla 18. sırada, küme düşme hattında yer alıyor.







