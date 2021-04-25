Ligde oynadığı son 8 maçını sadece 2'sini kazanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Antalya maçı öncesinde kadroya neşteri vurdu. Tecrübeli hoca, son oynanan ve berabere biten Trabzonspor mücadelesine göre kadroda tam 5 değişiklik yaptı. Performanslarından memnun olmadığı Luyindama ile Saracchi'yi kesen deneyimli çalıştırıcı, Donk'la, Ömer Bayram'a forma verdi.

Orta alanda Taylan'ı dinlendiren ve Etebo'yu sahaya süren Terim, Feghouli'yi kenarda oturttu ve yerine Emre Akbaba'yı tercih etti. Başarılı teknik adam ileri uçta ise Babel'in yerine Halil Dervişoğlu'na görev verdi.



