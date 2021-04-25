MENÜ

Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu, zafer geldi!

Son 8 maçın 2'sini kazanan Galatasaray'da Fatih Terim, kadroya neşteri vurdu, Trabzonspor maçına göre 5 değişiklik yaptı. Rotasyon işe yaradı, 3 puanı alan taraf Aslan oldu

25 Nisan 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu, zafer geldi!

Ligde oynadığı son 8 maçını sadece 2'sini kazanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Antalya maçı öncesinde kadroya neşteri vurdu. Tecrübeli hoca, son oynanan ve berabere biten Trabzonspor mücadelesine göre kadroda tam 5 değişiklik yaptı. Performanslarından memnun olmadığı Luyindama ile Saracchi'yi kesen deneyimli çalıştırıcı, Donk'la, Ömer Bayram'a forma verdi.

Orta alanda Taylan'ı dinlendiren ve Etebo'yu sahaya süren Terim, Feghouli'yi kenarda oturttu ve yerine Emre Akbaba'yı tercih etti. Başarılı teknik adam ileri uçta ise Babel'in yerine Halil Dervişoğlu'na görev verdi.

İlgili Haberler
(ÖZET) Antalyaspor - Galatasaray maç sonucu: 0-1


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...