Süper Lig’in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan lig maçının ilk 11’ine göre tek değişikliğe gitti. Türk Telekom Stadı’nda Konya temsilcisini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Marcelo Saracchi, Arda Turan ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Ligin 37. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Emre Akbaba, teknik direktör Fatih Terim tarafından yedeğe çekildi. Tecrübeli teknik adam, Emre’nin yerine Antalyaspor mücadelesinde sonradan oyuna girerek 1-0’lık galibiyeti getiren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed’i görevlendirdi.





İlgili Haberler Galatasaray'da Radamel Falcao 3 maç sonra kadroda





(AA)