Son 5 haftada kaybettiği 10 puanla şampiyonluk yarışına havlu atma noktasına gelen G.Saray’da ideal 11’in oluşturulamaması, kötü sonuçlar sonrasında kadronun sürekli değişmesi ile sakat ve cezalı futbolcular takımın belini büktü. 2-1 kaybedilen Ankaragücü karşılaşmasının ardından G.Saray iki maç üst üste aynı kadro ile sahaya çıkamadı. Kaleci Muslera’nın önündeki defans hattı sadece Kayseri ve Rize maçlarında değişmedi. Kartlar, sakatlıklar ve tercihler nedeniyle istenilen dörtlü bulunamadı.

4-4-2 DE FAYDA ETMEDİ

ORTA saha kurgusu da Ankaragücü maçından sonra yıkıldı. Galatasaray teknik heyeti son 5 maçta sürekli orta saha hattını değiştirdi. Daha önce 8 maçlık galibiyet serisinde bir arada görev alan Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda ve Onyekuru bir daha aynı anda sahada olamadı. Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim’in hamleleri, orta saha kurguları olumlu bir reaksiyon vermedi. Aynı zamanda Galatasaray’ın Muhammed’in transferi, Falcao’nun da iyileşmesi ve formda dönmesinin etkisiyle denediği 4-4-2 formasyonu da fayda etmedi.









ÜST ÜSTE GELEN ŞANSSIZLIKLAR

Bunların üzerine şanssızlıklar da eklenince Galatasaray için sezon hayal kırıklığı ile sonlanma noktasına doğru gitmeye başladı. Yedlin’in kırmızı kartı, Marcao ve Luyinmada’nın cezalı duruma düşmesi, Taylan ile Emre Kılınç’ın rahatsızlanması, Kerem’in sakatlığı, son olarak Onyekuru’nun annesinin vefatı nedeniyle ülkesine gitmesi bu süreçte çok etkili oldu. Bunlar yaşanırken Galatasaray’ın üzerindeki kara bulutlar etkisini artırarak devam etti. Yedlin’in ayağın da Falcao’nun da yüzünde kırıklar olduğu ve 3’er hafta oynayamayacakları öğrenildi.