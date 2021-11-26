Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Marsilya zaferi sonrası PFDK'dan kötü haber... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Terim'e 5 maç men cezası ve 29 bin 500 TL para cezası verildiğini açıkladı. Fatih Terim, çift sarı karttan aldığı ceza ile birlikte 6 maçta takımının başında olamayacak.

Fatih Terim hangi maçları kaçıracak?

Tecrübeli teknik adam, 6 maçlık cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor , Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında takımın başında olamayacak. Bu süreçte görev, Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ile Necati Ateş'te olacak. İlk yarının son haftasında oynanacak Antalyaspor maçıyla cezasınını tamamlayacak olan Terim, 20. hafta oynanacak Galatasaray-Giresunspor mücadelesinde yedek kulübesindeki yerini alabilecek.









Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar!

Yeni Malatyaspor

Altay,

Sivasspor

Başakşehir

Adana Demirspor

Antalyaspor

Galatasaray'ın bu cezalar sonrası Tahkim Kurulu'na indirim başvurusunda bulunması bekleniyor...