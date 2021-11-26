Galatasaray'da Fatih Terim hangi maçları kaçıracak?
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, derbide kırmızı kart gören Fatih Terim'e 5 maç men cezası ve 29 bin 500 TL para cezası verdi. Ayrıca kart cezası bulunan Terim 6 maçta takımını yalnız bırakacak. Peki, Fatih Terim cezalarını hangi maçlarda çekecek? İşte Fatih Terim'in PFDK'dan aldığı cezaya dair detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Marsilya zaferi sonrası PFDK'dan kötü haber... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Terim'e 5 maç men cezası ve 29 bin 500 TL para cezası verildiğini açıkladı. Fatih Terim, çift sarı karttan aldığı ceza ile birlikte 6 maçta takımının başında olamayacak.
Fatih Terim hangi maçları kaçıracak?
Tecrübeli teknik adam, 6 maçlık cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor , Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında takımın başında olamayacak. Bu süreçte görev, Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ile Necati Ateş'te olacak. İlk yarının son haftasında oynanacak Antalyaspor maçıyla cezasınını tamamlayacak olan Terim, 20. hafta oynanacak Galatasaray-Giresunspor mücadelesinde yedek kulübesindeki yerini alabilecek.
Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar!
Yeni Malatyaspor
Altay,
Başakşehir
Adana Demirspor
Antalyaspor
Galatasaray'ın bu cezalar sonrası Tahkim Kurulu'na indirim başvurusunda bulunması bekleniyor...