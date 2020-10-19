Galatasaray’da bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçında şifre, “geriye düşme” olacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers ve Süper Lig’de ise Kasımpaşa maçlarında geriye düşüp maçı çeviremeyen sarı-kırmızılılarda Alanya maçında da benzer bir senaryonun yaşanmasından endişe ediliyor.

Teknik Direktör Fatih Terim, antrenmanlarda bu konunun üzerinde dururken, Alanya karşısında ilk golü atmalarının önemini futbolcularına anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, Alanya’nın hızlı kontrataklarına karşı da Luyindama ve Marcao’nun açık alanda yakalanmamaları için Saracchi ile Omar’dan dikkatli olmalarını ve kademeye girmelerini istedi.

Terim, Belhanda ve Feghouli ile de özel bir konuşma yaptı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, kendilerini tartışmalardan soyutlamalarını söyleyerek, sahaya konsantre olmaları gerektiğini anlattı. Sarı-kırmızılı teknik adam, Falcao ve Diagne ile yaptığı görüşmede de Göztepe’nin defansif zaafları üzerinde durarak pozisyon analizleri gerçekleştirdi.

Tecrübeli hoca futbolculardan galibiyet isteyerek, “Üzerimizdeki kara bulutları alacağımız bir galibiyetle dağıtırız. Size güveniyorum. Bu maçtaki 3 puan çok değerli” uyarısını yaptı.

Sarı-kırmızılılar, haftaya lider olarak giren ve henüz yenilgisi bulunmayan rakiplerine ilk mağlubiyeti tattırmayı amaçlıyor. Aksi bir durum, Cim-Bom açısından sıkıntı yaratacak. (Skorer)