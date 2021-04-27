Süper Lig'de üst üste yakaladığı 8 haftalık galibiyet serisinin ardından büyük bir düşüş yaşayan Galatasaray, 35. haftada oynanan Göztepe maçına kadar tam 6 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilmişti. Göztepe maçında alınan 3-1'lik galibiyetle birlikte yeniden zirveye odaklanan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile berabere kaldıktan sonra Beşiktaşla arasında olan puan farkını azaltma avantajını kaybetti.

ZİRVEYE ODAKLANILDI

Trabzonspor maçının ardından geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanına konuk olan Fatih Terim ve öğrencileri, ortaya iyi bir oyun koyarak yeniden zirveye odaklandı ve Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada zirve takibini sürdürdü.

Ligde kalan son 5 haftalık periyodu kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek olan Galatasaray'da, Fatih Terim yeni bir forvet tandemi oluşturuyor.

Sezon başından bu yana santrfor bölgesinde birçok değişiklik yapan deneyimli teknik adam, Babel, Oğulcan Çağlayan, Falcao, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu gibi oyuncuları hem tek başına hem de çift forvet sisteminde denemişti.

Antalyaspor maçının ikinci yarısında galibiyeti getiren Mostafa Mohamed, ikinci yarıda oyuna dahil olmuş ve Halil Dervişoğlu ile birlikte forvet bölgesinde iyi bir ikili olmuştu. Son duruma göre, bu maçı referans alan Fatih Terim, Konyaspor maçında yeni forvet tandemi oluşturacak.

KONYASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray, Antalya dönüşünde bir gün izin yaptı. İznin ardından Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Antalyaspor maçına farklı bir kadroyla çıkılmıştı. Oyuncuların fiziksel olarak rahat hissedebilmeleri, dinlenebilmeleri ve sakatlık riskini çok üst düzeyde tutmamak adına Fatih Terim'in yaptığı tercihler vardı.

Burada ortaya çıkan sonuçlar neticesinde, Konyaspor maçına bir projeksiyon oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle forvet hattında yeni bir deneme olacak. Fatih hoca daha önce Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında çift forvetli dizilişi denemiş, Falcao ve Mostafa Mohamed'den aynı anda faydalanabilmek adına sahaya sürmüştü.

YENİDEN ÇİFT FORVET

Fakat oyuncu profillerinin birbirine benzemesi sonucunda istenilen sonucu alamamıştı. Yine buna benzer bir durum ortaya konulmaya çalışılacak. Bu kez farklı isimler olacak. Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun maçın ikinci yarısında gösterdiği performans Fatih Terim tarafından beğenilmişti. Konyaspor karşısında da çok yüksek ihtimalle Mostafa-Halil ikilisini forvet hattında göreceğiz.

AKBABA KESİLİYOR

Emre Akbaba, Antalyaspor maçında tercih edilmişti. Konyaspor maçında Emre'nin yerine Halil ilk 11'de yerini alacak ve Mostafa Mohamed'in gerisinde arkası dönük top alan profilinden faydalanıp Mohamed'in gol yollarına daha etkili vuruşlar yapması sağlanacak.

ŞENER VE ÖMER'E TAM NOT

Bunun dışında Taylan Antalyalı, Etebo'nun yerine yeniden 11'e dönebilir. Savunmada büyük bir değişiklik beklenmiyor. Şener, Antalyaspor maçına ağrılarla çıkmıştı. Bir sorun yaşanırsa Linnes sağ bekte görev alabilir.

Sol bekte Ömer Bayram'ın performansı teknik heyet tarafından beğenildi. Konyaspor maçında da Ömer'i sol bekte görebiliriz. (A Spor)