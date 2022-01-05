Sarı-Kırmızılı ekipte Giresunspor ile oynanacak lig maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Sakatlıkları bulunan ve Milli takımlara giden isimlerin yokluğunda yapılan çift kale maçta, kadroyu tamamlamak için altyapıdan oyuncular idmana dahil edildi. Terim bu çalışmada özellikle Işık Kaan Arslan ve Bartuğ Elmaz gibi genç oyuncularıyla yakından ilgilendi.