Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık R.Madrid hezimetini Gaziantep'te unutturmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde tur şansı kalmayan sarı-kırmızılı takım, bugün alacakları 3 puanla Süper Lig'de tekrar iddialı konuma gelmeyi planlıyor. Ancak bu maç G.Saray'da birçok futbolcu için daha büyük önem taşıyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in performanslarından memnun olmasa da Mariano, Marcao ve Babel gibi isimlere son kez şans vereceği öğrenildi. Gaziantep deplasmanında da puan kaybı yaşanırsa birçok oyuncu devre sonuna kadar formayı unutacak ve Ocak ayındaki operasyonda takımdan gönderilecek.

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Nagatomo ve Feghouli'ye şok!

Real Madrid'e karşı oynamayan genç oyuncular Emre Taşdemir ve Emre Mor'un Gaziantep'te forma giymesi bekleniyor. İspanya'da dökülen Nagatomo ve Feghouli ise kulübeye çekilecek.

MARIANO

33 yaşındaki Mariano 13 maçta bin 111 dakika görev yaptı.

MARCAO

13 maçta görev yapan Marcao bin 123 dakika forma giydi.

BABEL

15 maçta bin 310 dakika sahada kalan Babel 4 gol attı.



