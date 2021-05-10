Galatasaray'da farkı Gedson Fernandes yarattı
Geldiği ilk haftalarda eleştirilen Portekizli yıldız son 5 maçta bambaşka bir kimliğe büründü. Her sınavda performansını üst seviyeye taşıyan 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş zaferinde de sahanın iyisi olmayı başardı, istatistiklerde fark yaratarak öne çıktı. İşin hücum kısmında Babel'e asist yapan Fernandes savunmada coştu. 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanan genç oyuncu, tam 7 sahipsiz top kazanırken, 5 kez rakibinden top çaldı ve 3 de pas arası yaptı.Yıldızoyuncu bu performansıyla zaferin mimarı oldu.
Fernandes geldi, iki farklı futbol izletti, son haftalarda ise performansıyla zirveye yükseldi... Devre arasında Benfica'dan kiralanan ve ilk haftalardaki oyunuyla oldukça eleştirilen Portekizli futbolcu, özellikle son 5 maçta kendini buldu, üst seviyeye çıktı. 22 yaşındaki oyuncu önceki gün 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde de sahanın en iyi ismi olmayı başardı, hem hücumda hem de savunmada adeta iki kişilik oynadı.
66 kez topla oynadı
Genç futbolcunun bu müthiş oyunu, istatistiklere de yansıdı. 90 dakika sahada kalan Fernandes, Babel'in açılış golünde asisti yaptı. 66 kez topla buluşan Portekizli yıldız, yüzde 82.9'luk pas isabet yüzdesi yakalarken, 2 çalım denemesinde de başarılı oldu. Orta alanda girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanan başarılı oyuncu, tam 7 sahipsiz top kazanırken, 5 kez rakibinden top çaldı ve 3 de pas arası yaptı.
Terim 1 yıl daha kiralansın istiyor
Kötü oynadığı haftalarda dahi 22 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olan Terim, "Zorunlu oynatma maddesi mi var, bu futbolla hâlâ neden oynuyor?" gibi birçok eleştiriye kulak asmamış ve Fernandes'e görev vermeye devam etmişti. Form tutan ve takıma uyum sağlayan Portekizli yıldız fark yaratmaya başladı, hocası Terim'in de güvenini boşa çıkartmadı. Tecrübeli hoca takımda kalması durumunda aynı şartlarla, başarılı oyuncunun mutlaka 1 yıl daha kiralanmasını istiyor.