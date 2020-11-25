Aylar süren bir operasyonda Galatasaray'ın renklerine bağladığı Radamel Falcao, bir türlü beklenen istikrarı yakalayamadı. Geçen sezon da, bu sezon da sık sık sakatlıklarla boğuşmak zorunda kalan 34 yaşındaki santrforun, her geçen hafta kaçırdığı maçların sayısına bir yenisi ekleniyor. Sarı-Kırmızılı takım, Radamel Falcao transferinin ardından; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 55 maça çıktı, 24 galibiyet, 15 beraberlik, 16 yenilgi elde etti. Rakip filelere 80 gol gönderirken, kalesinde 63 gol gördü. Falcao ise bu maçların sadece 29'unda sahadaydı. 1961 dakika forma giyen Kolombiyalı yıldız, 16 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Her ne kadar maç başına gol istatistiği fena olmasa da, sakatlıklar sebebiyle istikrar sağlayamaması, Galatasaray'a ciddi sıkıntılar yaşatıyor.

Yıllık maliyeti 7 milyon Euro

Öyle ki, 29 maçta sahada olan Falcao, aynı zamanda 26 karşılaşmayı da ya tribünden ya da evinden seyretmek zorunda kaldı. Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan ve büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli futbolcunun bu grafiği, teknik heyeti de yönetimi de bir hayli zor durumda bırakıyor. Sağlık ekibi şimdi Falcao'yu önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rize deplasmanına yetiştirmeye çalışıyor. Yıldız santrforun bu mücadeleyi de kaçırması halinde, oynamadığı maç sayısı, oynadığı maçların toplamına yaklaşacak. Bu tablo da fiyat performans oranına bakıldığında Galatasaray'ın bu transferde ciddi zararda olduğuna işaret ediyor.



