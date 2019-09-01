Galatasaray'da Falcao'nun ardından bir bomba daha!

Radamel Falcao transferini bitiren Galatasaray'dan bir bomba daha! Sarı Kırmızılı ekip, Southampton forması giyen Mario Lemina'yı yarın öğlen saatlerinde İstanbul'a getirecek.

01 Eylül 2019, Pazar 22:41 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Falcao'nun ardından bir bomba daha!

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, bombaları patlatıyor. Monaco'nun süperstarı Falcao'yu kadrosuna katan Cim Bom, gözünü orta saha transferine çevirdi. Çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, Mario Lemina transferinde önemli bir yol katetti.

Gabonlu yıldız, yarın öğlen saatlerinde Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL

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