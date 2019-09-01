Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, bombaları patlatıyor. Monaco'nun süperstarı Falcao'yu kadrosuna katan Cim Bom, gözünü orta saha transferine çevirdi. Çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, Mario Lemina transferinde önemli bir yol katetti.

Gabonlu yıldız, yarın öğlen saatlerinde Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL

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