Evinde Real Madrid’e yenilerek Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma şansını zora sokan Galatasaray’da, Falcao’nun yokluğunun yankıları devam ediyor. Özellikle Florin Andone’nin kaçırdığı yüzde yüzlük iki gol pozisyonunda, topun Falcao’ya gelmesi halinde yüzde yüz golle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Maç 0-0 devam ederken kaçan bu goller, Galatasaray’da moral motivasyonu dibe çekti ve Kroos’un şutunda Seri’ye çarparak ağlarla buluşan top, Aslan’ın gardını düşürdü.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Derbiye yetişebilecek mi...

Devler Ligi’nde grubun en kritik mücadelesini sakatlığı sebebiyle kaçıran Falcao’nun, pazar günkü Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği de henüz belli değil. Sağlık ekibi, Kolombiyalı yıldızı sahalara döndürmek için yoğun mesai harcıyor.