Sarı-Kırmızılı kulübe katıldıktan sonra 29 maçta sahaya çıkan, 26'sında ya tribünde ya da evinde oturan Radamel Falcao, bir zorlu sınavda daha takımını yalnız bırakacak. Dünkü antrenmanda da takımdan ayrı olarak tedavi programını sürdüren Kolombiyalı golcünün, Çaykur Rizespor deplasmanında kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi. Teknik patron Fatih Terim, sağlık ekibiyle yaptığı son görüşme sonrası, Falcao'nun İstanbul'da kalmasına karar verdi.

34 yaşındaki yıldızın son durumu bugünkü kontrollerden sonra netlik kazanacak, ama asıl hedefinin bir sonraki Hatay maçında takıma katılmak olduğu belirtiliyor. Falcao'nun sakatlığını bir türlü atlatamaması, teknik heyette ciddi anlamda rahatsızlık yarattı.

Testler negatif çıksa da...

Üstelik Cim Bom'da tek eksik Falcao da değil. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve son Kayseri karşılaşmasında kadroya alınmayan beş futbolcunun durumu hâlâ netleşmedi. Aslan'da gözler, testleri yurt dışında yapılan Babel ve Omar'da. Bu iki oyuncunun yeni testi negatif çıkarsa, kadroya alınabilecekler. Ancak Arda Turan ve Kayseri maçında kadroya giremeyen ilk 11'deki diğer iki oyuncu, testleri Türkiye'de yapıldığı için, negatif olsalar bile 14 günü doldurmadan sahaya çıkamayacaklar, yani Rize deplasmanında da takımı yalnız bırakacaklar.

Metin Karabaş