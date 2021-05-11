Cim Bom'a bir iyi, bir de kötü haber... Beşiktaş derbisinde attığı penaltı golüyle galibiyete katkıda bulunan Radamel Falcao'nun, sol üst arka adalesinde orta deredece zorlanma tespit edildi ve kadrodan çıkarıldı. 35 yaşındaki Kolombiyalı golcünün tedavisine Florya'da devam edilecek. Doktorlar, tecrübeli futbolcuyu son haftadaki Yeni Malatya sınavına yetiştirmeye çalışacak. Asıl sürpriz ise Mostafa Mohamed cephesinde yaşandı. Derbide Necip'in ayak bileğine basması sonucu sakatlanan Mısırlı forvetin, 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak dün takımdan ayrı çalışan 23 yaşındaki futbolcu, kafileyle birlikte Denizli'ye götürüldü. Mohamed'in bugün maç öncesi son bir kez daha deneneceği ve vereceği reaksiyona göre kadroya alınma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Halil Dervişoğlu ise durumu belirsiz iki forvetin yerine yeniden ilk 11'e hazırlanıyor.



