Milli arada sakatlıklar ve Kovid-19 vakaları nedeniyle büyük sıkıntı çeken Galatasaray, Kayseri karşısına önemli eksiklerle çıkmak zorunda kaldı. Bu isimlerden biri de Sarı-Kırmızılı ekibin golcüsü Radamel Falcao'ydu. Sivas karşılaşmasından sonra Kayseri önünde de formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldızın yokluğu dün akşam fazlasıyla arandı. Fatih Terim'in 5 golle takımın en skorer ismi olan Falcao'nun Rize deplasmanına yetiştirilmesi için tüm imkanların zorlanmasını istediği öğrenildi.

Testler beklenecek

Sarı-Kırmızılılar'ın eksik listesinde bulunan Kovid-19 pozitif isimlerden Arda, Omar ve Babel'in durumları yapılacak PRC testlerinin ardından netlik kazanacak. Rahatsızlıkları bulunan Belhanda ile kaleci Okan'ın da durumları izlenecek. Galatasaray'da hafta içinde sakatlıkları nedeniyle idmanlara katılamayan isimlerden Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir dün gece kadroda yer aldı. Etebo ile Emre ikinci yarıda oyuna girdi.