Yüzünde kırıklar olan Radamel Falcao dün ameliyat oldu. Kolombiyalı oyuncunun eşi Lorelei Taron, operasyon sonrasında bu fotoğrafı paylaşırken "Tanrı her zaman iyidir. Asla pes etme" dedi. Falcao ise paylaştığı kareyle taraftara da mesaj vererek "Tanrı'ya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor" dedi. Sabah'ın haberine göre; Kolombiyalı yıldızın bu hafta dinlendirileceği ve 21 Nisan'daki Trabzon maçında maske ile sahaya çıkabileceği öğrenildi.

ARKASI GELMEZ DERTLERİMİN!

GEÇEN sezon pandemi dönemi ile başlayan süreçte Galatasaray'ın başına gelenler de bini aştı! Yönetimden teknik heyete, oyunculardan saha dışı olaylara kadar işte bir yılda yaşananlar:

BAŞKAN Mustafa Cengiz iki kritik ameliyat geçirdi.

2.BAŞKAN Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim salgının başlangıcında Koronavirüs'e yakalandı.

GEÇEN sezon Muslera'nın ayağı kırıldı, takım havlu attı.

GALATASARAY bu sezon da sakatlıklar ve Koronavirüs'ten olumsuz etkilendi.

YILBAŞI akşamı gözlerinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui sezonu kapattı.

İLK 11'de oynadıkları dönemde Arda, Babel, Okan Kocuk, Emre Kılınç ve Taylan gibi isimlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

FALCAO, Saracchi, Emre Taşdemir ve Feghouli sakatlıkları yüzünden bir türlü ritim bulamadı.

ANNESINI kaybeden Onyekuru cenazeye gittiği için Karagümrük maçında yoktu.

YEDLİN'İ Karagümrük maçında kaybeden Galatasaray'da idmanda Kerem'le çarpışan Falcao'nun yüzünde kırıklar oluştu.

MOSTAFA'YA GOL DERSI!

FORVET olarak elde sadece Mostafa Mohamed kaldı. Sakat Radamel Falcao, annesi vefat eden Onyekuru ve cezalı Babel'in yokluğunda Göztepe karşılaşmasında gözler Mısırlı oyuncuda olacak. Teknik heyet, gol hasreti çeken yıldıza terapi uygularken bir yandan da video analizlerle Göztepe savunmasına karşı neler yapacağını ezberletiyor.